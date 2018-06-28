Panama 1 - 2 Tunus (Maç özeti)

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Panama ile Tunus karşı karşıya geldi.

İki takım son maçlara gelirken puan almayı başaramamıştı.

Maçın 33. dakikasında Panama, Jose Rodriguez'in yarattığı pozisyonda Tunuslu Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-0 Panama üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Tunus, 51. dakikada Fakhreddine Ben Youssef ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Etkili oyununu sürdüren Tunus, 66. dakikada da kaptanı Wahbi Khazri'nin golüyle öne geçmeyi başardı: 1-2

Kalan bölümde iki takım da gol bulamadı ve Tunus, rakibini 2-1 mağlup etti.

Son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını yitiren iki takımdan Tunus, bu sonuçla birlikte 3 puana ulaştı ve grubu üçüncü sırada tamamladı.

Panama ise puan alamadan grubu son sırada bitirdi.

Stat: Mordovia

Hakemler: Nawaf Shukralla (Bahreyn), Yaser Tulefat (Bahreyn), Taleb El Marri (Katar)

Panama: Panedo, Machado, Roman Torres (Dk. 56 Tejada), Escobar, Ovalle, Godoy, Gomez, Avila (Dk. 81 Arroyo), Barcenas, Jose Luis Rodriguez, Gabriel Torres (Dk. 46 Cummings)

Tunus: Mathlouthi, Haddadi, Meriah, Bedoui, Naguez, Chaaleli, Skhiri, Sassi (Dk. 46 Badri), Sliti (Dk. 77 Khalil), Khazri (Dk. 89 Srarfi), Fakhreddine Ben Youssef

Goller: Dk. 33 Meriah (Kendi kalesine) (Panama), Dk. 51 Fakhreddine Ben Youssef, Dk. 66 Khazri (Tunus)

Sarı kartlar: Dk. 44 Sassi, Dk. 71 Badri, 90+3 Chaaleli (Tunus), Dk. 78 Avila, Dk. 80 Gomez (Panama)

