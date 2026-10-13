Panathinaikos - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Panathinaikos Perşembe 19:45 Borac

Panathinaikos ile Borac, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Panathinaikos, önemli bir mücadele için sahasında Borac'ı ağırlıyor. Her iki ekip de son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Takımların güncel form bilgileri Panathinaikos tüm kulvarlar Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 M

Kalamata 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Kifisia 0-2 Panathinaikos Yunanistan Kupası G

Panathinaikos 3-0 Panetolikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Panathinaikos 3-1 Kifisia Yunanistan Süper Ligi 1 G Borac tüm kulvarlar Borac 2-0 BSK Banja Luka Bosna Hersek 1. Ligi G

Siroki Brijeg 2-3 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Sloga Doboj 1-2 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Borac 1-0 Zrinjski Bosna Hersek 1. Ligi G

Sarajevo 1-0 Borac Bosna Hersek 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor. Bununla birlikte, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti ve 3 maçta berabere kaldı.

Eksik Oyuncular Panathinaikos 6 eksik Pedro Chirivella Lucas Chaves Pavlos Pantelidis Borac ✓ Bilinen eksik yok

Panathinaikos kadrosunda Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 Panathinaikos 1 Beraberlik 0 Borac Borac 1-1 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Panathinaikos 1, Borac 1 gol attı.