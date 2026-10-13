Panathinaikos - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Panathinaikos ile Borac, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Panathinaikos, önemli bir mücadele için sahasında Borac'ı ağırlıyor. Her iki ekip de son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istiyor.
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor. Bununla birlikte, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti ve 3 maçta berabere kaldı.
Panathinaikos kadrosunda Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Panathinaikos 1, Borac 1 gol attı.
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