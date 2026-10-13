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Panathinaikos - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde Borac ile karşılaşacak. Her iki takımın da son form durumu dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Panathinaikos - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Panathinaikos
Perşembe 19:45
15.10.2026
Borac
Stadyum: Apostolos Nikolaidis

Panathinaikos ile Borac, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Panathinaikos, önemli bir mücadele için sahasında Borac'ı ağırlıyor. Her iki ekip de son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Panathinaikos

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 20.09.2026 Kalamata 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 16.09.2026 Kifisia 0-2 Panathinaikos Yunanistan Kupası G
  • 13.09.2026 Panathinaikos 3-0 Panetolikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 10.09.2026 Panathinaikos 3-1 Kifisia Yunanistan Süper Ligi 1 G
Borac

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Borac 2-0 BSK Banja Luka Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Siroki Brijeg 2-3 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Sloga Doboj 1-2 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 12.09.2026 Borac 1-0 Zrinjski Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 06.09.2026 Sarajevo 1-0 Borac Bosna Hersek 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor. Bununla birlikte, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti ve 3 maçta berabere kaldı.

Eksik Oyuncular

Panathinaikos

6 eksik
Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Pedro Chirivella Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lucas Chaves Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Sakat Diz Sakatlığı
Pavlos Pantelidis Sakat Bacağı Kırık

Borac

Bilinen eksik yok

Panathinaikos kadrosunda Pedro Chirivella (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

İkili Rekabet
0 Panathinaikos
1 Beraberlik
0 Borac
  • 03.10.2024 Borac 1-1 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Panathinaikos 1, Borac 1 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Panathinaikos - Borac maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Panathinaikos - Borac maçı saat kaçta?

19:45

Panathinaikos - Borac maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Panathinaikos - Borac maçında hangi oyuncular eksik?

Pedro Chirivella, Lucas Chaves ve Pavlos Pantelidis kadro dışı.

Panathinaikos ve Borac'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos
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