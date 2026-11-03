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Panathinaikos - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Panathinaikos, son zamanlarda kaydettiği başarılı formla sahaya çıkacak. CSKA Sofya ise denge arayışında. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Panathinaikos - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Panathinaikos
Perşembe 23:00
05.11.2026
CSKA Sofya
Stadyum: Apostolos Nikolaidis

Panathinaikos ile CSKA Sofya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile karşılaşarak grup aşamasındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak. Her iki takım da önemli bir mücadeleye çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Panathinaikos

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 28.10.2026 Panathinaikos 2-1 Aris Yunanistan Kupası G
  • 25.10.2026 Volos N.F.C. 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 22.10.2026 Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Panathinaikos 5-1 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 G
CSKA Sofya

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 CSKA Sofya 0-0 Slavia Sofya Bulgaristan 1. Ligi B
  • 26.10.2026 CSKA Sofya 2-0 Ludogorets Razgrad Bulgaristan 1. Ligi G
  • 22.10.2026 FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Nesebar 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan Kupası G
  • 15.10.2026 CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlikle gösterdiği performansla takımın hücum gücünü ileri taşıyor. Ancak, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkileyici bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Panathinaikos

1 eksik
Sakat Ayak Bileğinden Sakat

CSKA Sofya

Bilinen eksik yok

Panathinaikos takımında Ayak Bileğinden Sakat olan bir oyuncu bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Panathinaikos - CSKA Sofya maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Panathinaikos - CSKA Sofya maçı saat kaçta?

23:00

Panathinaikos - CSKA Sofya maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Panathinaikos - CSKA Sofya maçında hangi oyuncular eksik?

Panathinaikos'ta Ayak Bileğinden Sakat oyuncu bulunmaktadır.

Panathinaikos ve CSKA Sofya'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos
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