Panathinaikos - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Panathinaikos Perşembe 23:00 CSKA Sofya

Panathinaikos ile CSKA Sofya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile karşılaşarak grup aşamasındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak. Her iki takım da önemli bir mücadeleye çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri Panathinaikos tüm kulvarlar Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G

Panathinaikos 2-1 Aris Yunanistan Kupası G

Volos N.F.C. 0-1 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi G

Panathinaikos 5-1 Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi 1 G CSKA Sofya tüm kulvarlar CSKA Sofya 0-0 Slavia Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

CSKA Sofya 2-0 Ludogorets Razgrad Bulgaristan 1. Ligi G

FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi B

Nesebar 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan Kupası G

CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlikle gösterdiği performansla takımın hücum gücünü ileri taşıyor. Ancak, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkileyici bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular Panathinaikos 1 eksik CSKA Sofya ✓ Bilinen eksik yok

Panathinaikos takımında Ayak Bileğinden Sakat olan bir oyuncu bulunuyor.