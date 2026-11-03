Panathinaikos - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Panathinaikos ile CSKA Sofya, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Apostolos Nikolaidis sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile karşılaşarak grup aşamasındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak. Her iki takım da önemli bir mücadeleye çıkıyor.
Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlikle gösterdiği performansla takımın hücum gücünü ileri taşıyor. Ancak, Yunanistan Süper Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça etkileyici bir form sergiliyor.
Panathinaikos takımında Ayak Bileğinden Sakat olan bir oyuncu bulunuyor.
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