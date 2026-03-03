SPOR

Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı!

Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile olan iş birliğini sonlandırdığını açıkladı. Karar, oyuncunun sürelerinin azalması ve takımın rotasyonundaki değişiklikler sonrası geldi.

Burak Kavuncu

Milli Basketbolcu Yurtseven, Yunan ekibiyle sözleşmesini feshetti

Yunanistan basketbolunun köklü kulüplerinden Panathinaikos AKTOR, milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

Panathinaikos ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı! 1

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Yurtseven'e bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

LESSORT DÖNDÜ! AYRILIK GELDİ...

Panathinaikos ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı! 2

27 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 19 maça çıktı. Bu maçlarda ortalama 6.3 sayı ve 3.5 ribaundluk bir performans sergileyen Yurtseven, zaman zaman ilk beşte de yer alma fırsatı buldu. Ancak, takımın tecrübeli oyuncusu Lessort'un sakatlıktan dönmesi ve rotasyondaki değişiklikler, Yurtseven'in sürelerini olumsuz etkiledi.

Panathinaikos ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı! 3

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos'ta Yurtseven'in ayrılığı, hem oyuncu hem de kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Yurtseven'in geleceğiyle ilgili farklı senaryolar konuşulurken, oyuncunun NBA'e geri dönme ihtimali de dahil olmak üzere çeşitli opsiyonlar değerlendiriliyor. Avrupa basketbolunda da önemli takımların Yurtseven'e ilgi gösterebileceği belirtiliyor.

Panathinaikos'un bu kararı almasında, takımın EuroLeague'deki hedefleri ve kadro yapılanması da etkili oldu. Yunan ekibi, sezonun geri kalanında daha farklı bir oyun planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Yurtseven'in ayrılığı sonrası transfer hamleleri yapılıp yapılmayacağı da merak konusu.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR!

Panathinaikos ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı! 4

Ömer Faruk Yurtseven, kariyerinde daha önce NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti. Avrupa'ya dönüş kararı alarak Panathinaikos'a transfer olan Yurtseven, Yunan ekibinde kısa sürede önemli bir rol üstlenmişti. Ancak, beklenmedik ayrılık kararı, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden oldu.

Ömer Faruk Yurtseven'in Panathinaikos ile yollarını ayırması, hem oyuncu hem de kulüp açısından önemli bir dönüm noktası. Yurtseven'in kariyerine nerede devam edeceği ve Panathinaikos'un bu ayrılığın ardından nasıl bir strateji izleyeceği, basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

