Panathinaikos'ta Rick Pitino dönemi sona erdi

Yunan temsilcisi Panathinaikos, geride kalan basketbol sezonunda Başantrenör Xavi Pascual’ın yerine getirdiği ABD'li antrenör Rick Pitino'yu gelecek sezon için ikna edemedi. Pitino yaptığı açıklama ile Pana'nın teklifini kabul etmediğini ve kariyerine ABD'de devam edeceğini duyurdu.
Panathinaikos'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki antrenöre emeklerinden ötürü teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. Rick Pitino, sezon ortasında geldiği Panathinaikos’ta THY EuroLeague’de play-off oynarken, Yunan Ligi'nde de hem lig hem de kupa şampiyonu olmuştu.
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