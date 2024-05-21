Panathinaikos'tan beklenmedik şekilde ayrılan Fatih Terim'den ilk açıklama: Gerçekten mutluyum!

Uzun bir aradan sonra Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta göreve başlayan ancak şampiyonluğun kaçmasıyla beklentilerden uzak kalan Terim, yapılan istişareler sonucu görevinden ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrılığın ardından ilk kez Yunan basınından ERT'ye açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GERÇEKTEN MUTLUYUM"

Panathinaikos ile yaşadığı günler hakkında konuşan Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." dedi.

"TÜRKİYE'DE DE DURUM AYNI"

''Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim'' şeklinde bir ifademiz var. Bugün geldiğinizde basın olarak sadece biz buradayız. Geldiğinizde basın çok ilgi göstermişti. Neler söyleyeceksiniz? şeklindeki soruya cevap veren Fatih Terim, "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Her zaman söylemişimdir. Gelen oyuncuları karşılamak yerine giderken uğurlamak daha önemli. Gereksiz kalabalık da olmasın zaten. Gereksiz kalabalık yerine az ama samimi sevgi daha iyidir." şeklinde konuştu.





