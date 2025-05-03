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Panathinaikos Yardımcı Antrenörü Serelis: 'Maçla ilgili ben konuşacağım, Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor'

Anadolu Efes’in, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında evinde Panathinaikos’u 85-82 yendiği maçın ardından konuşan Panathinaikos Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, “Maçla ilgili ben konuşacağım çünkü sayın Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos Yardımcı Antrenörü Serelis: 'Maçla ilgili ben konuşacağım, Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor'

Anadolu Efes’in, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında evinde ağırladığı Panathinaikos’u 85-82 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdiği maçın ardından salonu terk eden Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman basın toplantısına da katılmadı.

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"ERGİN ATAMAN KENDİNİ ŞU ANDA PEK İYİ HİSSETMİYOR"

Ataman’ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Christos Serelis, “Maçla ilgili ben konuşacağım çünkü Sayın Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor” ifadelerini kullandı.

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"KENDİNİ İYİ HİSSETMİYOR"

Christos Serelis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kulüple çok uzun bir mazisi var, başarıları var bu kulüpte ve bazı insanların ona saygı göstermemesinden dolayı şu an kendini iyi hissetmiyor. Maça gelecek olursak zor bir maç oynadık. Çok iyi oyunculara ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda bazı iletişim sıkıntılarımızdan dolayı bizim oyunumuzun, normal oyunumuzun dışında bazı basketlerle yedik. Efes'te. Açıkçası bizden daha çok skor ürettiler ve maçı kazandılar. Şimdi Atina'da bir maç daha var ve bu maça yüzde yüz hazır olacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Final-Four'a da yüzde yüz hazır olacağız”Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Panathinaikos
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