Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Pandemi George Clooney’e yaradı: 'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

Pandemi George Clooney’e yaradı: 'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.02.2021 07:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemi George Clooney’e yaradı: 'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

Başarılı aktör George Clooney verdiği bir röportajda pandemi döneminde yeni hobiler edindiğini, hobi olarak günde iki veya üç kez çamaşır ve gün boyu bulaşık yıkadığını söyledi.

W dergisinin kapağında yer alan ünlü oyuncu George Clooney, Midnight Sky filmine ve şu sıralar gündelik hayatında neler yaptığına dair hayranlarını biraz şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

Clooney, Netflix'te yayımlanan The Midnight Sky filmi küresel bir felaketin ardından Kuzey Kutbu'nda tek başına yaşayan bir bilim insanını konu alıyor.

screenshot_2

GEORGE CLOONEY: "ÇOCUKLAR PASAKLI"

CNN'in haberine göre ünlü Hollywood yıldızı hem yönetmenliğini yaptığı hem de oyuncu olarak yer aldığı filme dair şu ifadeleri kullandı:

Kovid-19 meydana geldiğinde küresel bir kıyameti konu alan film yeni bir biçimde (gerçek hayatla) ilişkili hale geldi. Başlangıçta, anlatı pişmanlık ve kurtuluş arayışı hakkındaydı. Ancak pandemi kontrolü ele aldığında film evde olamamamıza ve sevdiklerimize sarılamamamıza dair hale geldi.

Oyuncu ayrıca pandemide edindiği hobilere de dair şunları söyledi:

Size hobi olarak neler yaptığımı söyleyeyim: Günde iki veya üç kez çamaşır yıkamak, gün boyu bulaşık yıkamak… Çünkü bu çocuklar pasaklı. Çocuklarınızı arada bir yıkamanız gerekiyor… Oğlumun saçını kestim ve kendiminkini de ama kızımın saçını kesmedim. Yapsaydım başım belaya girerdi. Kızım muhteşem görünüyor, saçları çok uzun.

Borat 3 geliyor mu? Net konuştuBorat 3 geliyor mu? Net konuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Hayranlarını öyle bir trollediler ki...Hayranlarını öyle bir trollediler ki...
Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı
Anahtar Kelimeler:
George Clooney,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu halini çok özledi!

Bu halini çok özledi!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Böyle yardımseverlik görülmedi! 4 farklı ülkeye ajanlık yaptı

Böyle yardımseverlik görülmedi! 4 farklı ülkeye ajanlık yaptı

İngiliz kraliyet taç sırası! Prens Philip'in vefat etmesiyle...

İngiliz kraliyet taç sırası! Prens Philip'in vefat etmesiyle...

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Diğer Haberler

Charlize Theron, lezbiyen olmak istiyor

Talebini yineledi! Sesini duyan yok

Borat 3 geliyor mu? Net konuştu

Borat 3 geliyor mu? Net konuştu

Spider-Man 3 oyuncuları, hayranları öyle bir trolledi ki...

Hayranlarını öyle bir trollediler ki...

Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi

Türkiye’den seçilen tek yapımdan ilk fragman

Bu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyor

Bu halini çok özledi!

Şimdiye kadar yapılmış en tehlikeli filmde oyuncular dahil 80 kişi yaralandı

Sette ölüm kalım savaşı! Başrol oyuncusuna saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.