Pandemi George Clooney’e yaradı: 'Çamaşır, bulaşık yıkıyorum'

W dergisinin kapağında yer alan ünlü oyuncu George Clooney, Midnight Sky filmine ve şu sıralar gündelik hayatında neler yaptığına dair hayranlarını biraz şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

Clooney, Netflix'te yayımlanan The Midnight Sky filmi küresel bir felaketin ardından Kuzey Kutbu'nda tek başına yaşayan bir bilim insanını konu alıyor.

GEORGE CLOONEY: "ÇOCUKLAR PASAKLI"

CNN'in haberine göre ünlü Hollywood yıldızı hem yönetmenliğini yaptığı hem de oyuncu olarak yer aldığı filme dair şu ifadeleri kullandı:

Kovid-19 meydana geldiğinde küresel bir kıyameti konu alan film yeni bir biçimde (gerçek hayatla) ilişkili hale geldi. Başlangıçta, anlatı pişmanlık ve kurtuluş arayışı hakkındaydı. Ancak pandemi kontrolü ele aldığında film evde olamamamıza ve sevdiklerimize sarılamamamıza dair hale geldi.

Oyuncu ayrıca pandemide edindiği hobilere de dair şunları söyledi:

Size hobi olarak neler yaptığımı söyleyeyim: Günde iki veya üç kez çamaşır yıkamak, gün boyu bulaşık yıkamak… Çünkü bu çocuklar pasaklı. Çocuklarınızı arada bir yıkamanız gerekiyor… Oğlumun saçını kestim ve kendiminkini de ama kızımın saçını kesmedim. Yapsaydım başım belaya girerdi. Kızım muhteşem görünüyor, saçları çok uzun.



