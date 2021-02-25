Borat 3 geliyor mu? Net konuştu

Bu tehdidin kendisi için ciddi hale geldiğini ifade eden Cohen, çekimlerde aklından geçenleri şöyle anlattı:

İkinci filmin çekimlerini yaparken kendisinden herhangi bir saldırı ihtimaline karşı önlem olarak kurşungeçirmez yelek giymesi istendiğini anlatan oyuncu, can güvenliğinin tehlikede olduğunu hissettiğini söyledi.

Netflix'te yayımlanan Şikago Yedilisinin Yargılanması filminin yıldızları Eddie Redmayne and Yahya Abdul-Mateen II'yle ET'nin söyleşisine katılan Cohen, "Artık bu iş çok tehlikeli hale geldi" dedi.

Birçok izleyiciyi ekrana kilitleyen film, platformun en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Bu başarı, çoğu kişide Borat'ın üçüncü filminin geleceği beklentisine yol açmıştı.

Kazakistanlı gazeteci Borat karakteriyle sinema dünyasına damga vuran Sacha Baron Cohen, yeni bir Borat filmi yapmayacağını açıkladı. İlki 2006'da çekilen Borat'ın devam filmi Borat Subsequent Moviefilm, 23 Ekim 2020'de, yani ABD seçimlerinden kısa bir süre önce Amazon Prime Video üzerinden yayımlanmıştı.

Bir grup silahlı adam çıkıp sahnenin kenarından gelirse ne yapacağım? Çıkış yolum var mı? Biri bana ateş etmeye başlarsa ne olacak? Bir grup bana ateş etmeye kalktığında ne yapacağım?

Kendisini bu duruma tekrar sokmak istemediğini belirten aktör, "Bir noktada şansınız yaver gitmez. Artık böyle şeylerle uğraşmayı asla istemiyorum" dedi.

Britanyalı yıldız, ocaktaki bir röportajında ikinci filmin belirli bir amaç doğrultusunda, izleyicilerin eski ABD başkanı Donald Trump'a geçen yılki seçimlerde oy vermemesini sağlamak için çektiğini belirtmişti. Sonrasındaysa Cohen karakteri yeniden canlandırmanın "Artık bir anlamı olmadığını" söyleyerek "Borat'ı rafa kaldırdım" ifadelerini kullanmıştı.

