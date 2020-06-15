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Pandemi sonrası ilk nikah

ERZURUM HABERLERİ  | 15.06.2020 12:54 | Son Güncelleme

Erzurum’da pandemi yasakları nedeniyle uzun zamandır kapalı olan nikah taleplerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum’da pandemi yasakları nedeniyle uzun zamandır kapalı olan nikah taleplerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Erzurum’da yerel ve ulusal televizyonlarda muhabirlik yapan daha sonra Aziziye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev alan gazeteci Adem Kotan, dünya evine girdi. Pandemi yeni normalleşme sonrası nikah salonlarının açılması ile ilk nikah Aziziye Belediyesi personeli Adem Kotan, iki yıldır nişanlı olduğu Derya Topçu ile nikah masasına oturdu.
Genç çiftlerin nikâhını Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan kıydı. Nikah salonunda yalnızca çiftlerin birinci dereceden yakınlarının olduğu gözlenirken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü. Nikah merasimi sonrası Başkan Orhan, “Şimdiye kadar kıymetli kardeşim Adem, benim resimlerimi çekiyordu. Bu mutlu gününde bu kez ben onları fotoğraflamak istiyorum diyerek” Kotan, çiftinin nikah sonrası fotoğraflarını çekti. Ardından genç çiftlerle öz çekim yapmayı ihmal etmeyen Başkan Orhan, Ağustos ayında yapılacak düğüne katılım içinde söz verdi.
Mutlulukları gözlerinden okunan Adem Derya Kotan çifti 27 Ağustos’ta yapılacak olan düğün töreni içinde daha şimdiden hazırlıklara başladılar.

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