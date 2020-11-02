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Pandemi sürecinde babaannesinden öğrendi, arkadaşları için maske dikti

MUĞLA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki İkbal Karahan, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kendi tasarladığı maskeleri ailesi ve sınıf arkadaşları için dikti.Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu öğrencisi Karahan, salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından babaannesinden iğne iplik kullanmayı öğrendi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki İkbal Karahan, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kendi tasarladığı maskeleri ailesi ve sınıf arkadaşları için dikti.
Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu öğrencisi Karahan, salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından babaannesinden iğne iplik kullanmayı öğrendi. EBA üzerinden eğitimine devam eden 9 yaşındaki İkbal, bir yandan da babaannesinden aldığı yardımla dikiş konusunda kendini geliştirdi.
Ülke genelinde uygulanan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte önem kazanan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden Karahan, kendisi için maske tasarlamaya karar verdi. İnternetten maske yapımıyla ilgili bilgi edinen ve kendisi için tasarlayan 9 yaşındaki İkbal, babaannesinden öğrendiği tekniklerle maskeyi dikti. Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla okuluna kavuşan Karahan, sınıf arkadaşları için diktiği maskeleri öğrencilere hediye etti.
İkbal Karahan, internetten aldıkları maskelerle ilgili bazı sorunlar yaşamaları nedeniyle kendisi maske dikmeye karar verdiğini söyledi. Kendi kıyafetlerini diken babaannesi ile dikişe başladığını aktaran Karahan, beğendiği kumaşlarla renkli ve desenli maskeler yaptığını belirtti.
Ailesi, komşuları ve okul arkadaşları için maske diken Karahan; “Babaannem dikiş yaparken bende ondan gördüm. Sonra elimle dikmeye başladım. Bebeklerime kıyafet diktim. Salgından sonrada maske dikmeye başladım. Tabağa bezi yerleştiriyorum, 23 veya 24 santim olunca kesiyorum, iki parça olduğunda biraz boşluk bırakarak dikiyorum. Ters çevirip tekrar dikiyorum. Lastiklerini de geçirdim mi tamam oluyor. Ailem, komşularım ve arkadaşlarım için diktim. Herkesin kendisini korumasını istiyorum” dedi.

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Bodrum
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Bodrum
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