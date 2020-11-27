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Pandemi sürecinde üretim yapan okullara teşekkür belgesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kütahya’da Covıd-19 salgını sürecinde ihtiyaç duyulan hijyen ürünleri üretimi yapan okullara teşekkür belgesi verildi.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün hijyen ürünleri üretimi yapan okullara gönderdiği teşekkür belgeleri törenle teslim edildi.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof.

Kütahya’da Covıd-19 salgını sürecinde ihtiyaç duyulan hijyen ürünleri üretimi yapan okullara teşekkür belgesi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün hijyen ürünleri üretimi yapan okullara gönderdiği teşekkür belgeleri törenle teslim edildi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, teşekkür belgelerinde, üretim çalışmalarıyla katkıda bulunan okullardaki emeği geçen tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe’nin katıldığı törende, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emet Mesleki Eğitim Merkezi ve Gediz Mesleki Eğitim Merkezi teşekkür belgelerini teslim aldılar.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptıkları üretimlerle hem okullarına hem halka fayda sağlayan Meslek Liselerini ve Mesleki Eğitim Merkezlerini tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Başyiğit, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

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