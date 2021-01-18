Pandemide onkolojik cerrahi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, pandemi döneminde alınan tüm önlemlerle birlikte onkolojik cerrahinin yapılabildiğini söyledi.

Kovid-19’un onkolojik cerrahi için risk oluşturup oluşturmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, insanların güven içinde sağlıkları ile ilgili tüm işlemleri yaptırabileceklerini belirtti. Dr. Kınaş, "Biz bu süreçte Kovid-19’a dair tüm önlemleri detaylı bir şekilde alıyoruz. Hastalarımızın ve refakatçılarının testleri yapıldıktan sonra hastaneye almaktayız. Bu anlamda hem kendinizi hem diğer hastalarımızı hem de sağlık personelimizi korumuş oluyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı anlayış çerçevesi içinde yaptığımız işbirliği neticesinde bu güne kadar ameliyat yaptığımız hiçbir hastamızda, cerrahi süreci sonrası Kovid-19’a rastlamadık. Tabii ki taburcu olduktan sonra ilerleyen zamanlarda korona virüse yakalanma durumunuz sizin için ne kadar varsa bizim için de o kadar var. Bunun için mutlaka her zaman dediğimiz gibi, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekmektedir. Ameliyat süreci konusunda hastanemiz çok ciddi önlemler almaktadır. Kovid-19 sürecini şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde yönetiliyor. Hastalarımızın içi rahat olsun güvenle tüm sağlık sorunları ile ilgili işlemleri yaptırabilirler" dedi.

