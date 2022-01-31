Panna cotta nedir? Panna cotta nasıl yapılır?

Yapılışı kolay, tadıyla da muazzam bir tatlı arıyorsanız panna cotta tam size göre bir tatlıdır. İtalyan tatlısı panna cotta damağınızda unutamayacağınız bir tat bırakacaktır. Ana malzemesi süt ve kremadan oluşan, bu tatlı sizin ve ailenizin vazgeçilmesi olacaktır.

Sütlü ve hafif tatlılar arasında yerini alan panna cotta çok az bir malzemeyle harikalar yaratabileceğiniz bir tatlıdır.

PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı toz jelatin

Yarım çay bardağı süt

1.5 su bardağı krema

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle uygun bir tencereye süt, krema, ağar ağar ve toz şekeri koyuyoruz. Karışımımızın kaynamaya yakın hale geldiğinde şekerli vanilyayı ilave ediyoruz. Tam kaynamadan bu karışımımızı ocaktan alıyoruz ve küçük kuplara eşit şekilde bölüştürüyoruz. Buzdolabından en az 4 saat soğumaya bırakıyoruz.

Tatlımız soğurken biz de ayrı bir tencerede sosunu hazırlıyrouz.Tencereye orman meyvesi, su ve toz şeker ilave diyoruz. Arada sırada karıştırıyoruz, kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz. Sosu soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan panna cotta’yı üzerine bir kenarda soğuttumuz sosundan koyuyoruz. Tatlımız Servise Hazır!



