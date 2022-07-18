Pansumanları açılınca gördüğüne inanamadı! Estetik ameliyatın sonu hüsran oldu

Brezilya doğumlu yıldız Larissa Dos Santos Lima, rutin bir karın germe ameliyatı esnasında cerrahların rızası olmadan göbek deliğini aldıklarını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı televizyon şovlarıyla tanınan yetişkin içerik üreticisi model, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

35 yaşındaki Larissa, olanlarla ilgili konuşmaktan utanıp korktuğunu ancak yaşadığı zorluklar ve üzüntüsü ile ilgili sessiz kalmaktan bıktığı için şimdi hikayesini anlatmaya karar verdiğini söyledi.

DEHŞETE DÜŞTÜ

Bir yıl önce daha düz bir karın elde etmek için rutin bir plastik cerrahi ameliyatı olmaya karar veren yıldız, anestezinin etkisinden çıkıp pansumanları açılınca, dehşete düştüğünü çünkü göbek deliğinin olmadığını fark ettiğini anlattı.

BAŞARILI OLMADI

Rızası olmadan yapılan bu işlemi takip eden aylarda yeniden göbek deliği oluşturmak için üç ayrı prosedür geçirdiğini ve korkunç acılar çektiğini anlatan Lima, yine de hiçbirinin başarılı olmadığını söyledi ve üzüntüsünü dile getirdi.

ÖVGÜ TOPLADI

Başka insanların da aynı süreci yaşamaması için bu konuda açılma ihtiyacı hissettiğini söyleyen Larissa, plastik cerrahi riskleri konusunda farkındalık yaratmadaki cesaretinden dolayı hayranlarından övgü topladı.



