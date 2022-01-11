Estetik müdahalelerinden kurtulmak istedi, dolgularını çıkarttı! Gördüklerine inanamadı

Estetik bağımlılığı bulunan bir kadın çocukluğundan beri daha büyük dudaklara sahip olmak istiyordu. İlk olarak gençlik dönemlerinde küçük dokunuşlarla dudaklarını büyütmek için bıçak altına yattı. Sonrasında ise dudak dolgusu işlemlerine bir süre daha devam etti. Son olarak yerel bir estetisyenden randevu alan Bolton, dudaklarının istediği şekilde olmadığını fark ederek doğal haline dönmek istedi. Yeniden estetik cerrahi işlemlerini başlatmak isteyen Bolton, dolgularının çıkmasının ardından gördüklerine inanamadı.

“BAŞINDA HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM”

Dolgularını çıkarttırak yeni bir işleme kendisini hazırladığını düşünen Bolton, cildinde biraz kızarıklık hissetti. Hassas bir cildi olduğu için başında hiçbir şey düşünmediğini ifade eden Bolton, “Dudaklarıma iğneler yapıldı. Oldukça hızlı bir şekilde büyüdüler ancak dolgu maddelerini çıkarttığımızda daha küçük olmaları gerekiyordu” dedi.

Dudaklarının normal boyutunun yaklaşık 20 katı olduğunu ifade eden Bolton, “Çok korkutucuydu. İlk adımda abarttığımı düşündüm ama gerçekten normal boyutundan 20 kat daha büyüktü” diye konuştu. Estetik cerrahını arayarak durumu hakkında bilgi verdikten ve fotoğraflarla dudaklarını gösterdikten sonra acil servise gittiğini ifade eden Bolton, estetik müdahalenin ilk kez kendisinde hiç beklemediği bir reaksiyona neden olduğunu anlattı.



