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PAOK, 34 yıl sonra şampiyon oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:53 | Son Güncelleme

Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Selanik ekibi PAOK oldu.

PAOK, 34 yıl sonra şampiyon oldu

PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında rakibi Levadiakos'u Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Razvan Lucescu'nun ekibi, ligde 77 puana ulaşıp 2. sıradaki Olympiakos'un önünde bitime bir hafta kala tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.

1975-1976 ve 1984-1985'te şampiyonluklar yaşayan PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da sezonu zirvede tamamladı. Ligde yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, eğer son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk eden takım olacak.

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paok yunanistan ligi

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