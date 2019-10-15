PAOK 60 - 69 Beşiktaş Sompo Sigorta (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi PAOK, devre arasına 33-32 üstünlükle girdi. Skor farkını koruyan Yunanistan temsilcisi, üçüncü periyotu ise 49-47 önde tamamladı.

Mücadelenin son çeyreğinde potasında sadece 11 sayıya izin veren Beşiktaş Sompo Sigorta, daha organize hücumlar yaparak oyunda üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmadan 69-60 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Toddrick Gotcher, PAOK'ta ise JeQuan Lewis 19'ar sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

