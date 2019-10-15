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PAOK 60 - 69 Beşiktaş Sompo Sigorta (FIBA Şampiyonlar Ligi)

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi PAOK'u 69-60 mağlup etti.

PAOK 60 - 69 Beşiktaş Sompo Sigorta (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi PAOK, devre arasına 33-32 üstünlükle girdi. Skor farkını koruyan Yunanistan temsilcisi, üçüncü periyotu ise 49-47 önde tamamladı.

Mücadelenin son çeyreğinde potasında sadece 11 sayıya izin veren Beşiktaş Sompo Sigorta, daha organize hücumlar yaparak oyunda üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmadan 69-60 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Toddrick Gotcher, PAOK'ta ise JeQuan Lewis 19'ar sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo Sigorta paok FIBA Şampiyonlar Ligi

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