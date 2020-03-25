Paolo Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz

Koronavirüse Milanlı futbolcu oğlu Daniel ile birlikte yakalanan Paolo Maldini, kişisel Instagram hesabından son durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Yayınladığı videoda son durumun anlatan efsane isim açıklamasında, "Biz iyiyiz. Virüsten 1 hafta içinde kurtulmayı planlıyoruz. Sağlığımız gayet iyi" ifadelerini kullandı. Testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gönderen herkese teşekkür edern Paolo Maldini, "Bu acil durumda üst düzey profesyonellikle ve büyük azimle çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Ülkemiz büyük bir ciddiyetle profesyonellikle virüsü defetme mücadelesi veriyor. Bunlar gördükçe İtalyan olmaktan gurur duymamızı sağlıyorsunuz"
(SPORX)
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