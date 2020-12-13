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Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran futbolculardan olan ve 10 Aralık’ta hayatını kaybeden eski futbolcu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken, evine hırsız girdi.

Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, dün cenaze merasimi yapılarak defnedilen "Pablito" lakaplı ünlü futbolcunun Toskana bölgesindeki evine hırsız girdi. Olay, Rossi ailesinin bir yakını tarafından evin bir penceresinin zorlandığının fark edilmesiyle tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemeler ve Rossi'nin eşi Federica Cappelletti'nin tespitine göre, hırsızların Rossi'ye ait değerli bir saat, mücevher ve para çaldıkları belirtildi.

Hırsızların, ünlü futbolcunun kazandığı kupa ve madalyalara ise dokunmadığı bildirildi.

Cappelletti, basına yaptığı açıklamada, "Bütün İtalya'nın ağladığı günde dahi çamur atmak istediler. 100 bin avroyu bile alabilirlerdi ve umrumda olmazdı ama bu beni şaşkınlığa uğrattı." dedi.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Rossi'nin evinde yapılan hırsızlık olayını kınarken, "Bundan daha korkakça ve iğrenç bir hareket düşünülemez. Güvenlik güçleri, sorumluları bulmak için her şeyi yapıyor. Bütün dayanışmam ve yakınlığım Paolo Rossi’nin ailesiyle." ifadelerini kullandı.

Rossi'nin eşi Federica Cappelletti, sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 64 yaşındaki efsane futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Rossi, dün Vicenza kentinde düzenlenen 1982 Dünya Kupası’nda mücadele eden İtalya Milli Takım oyuncularının da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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