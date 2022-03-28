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Papen Mustafa: Golcülük doğuştan gelir

28.03.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Mustafa Kocabey, yerli forvetlerle ilgili, "Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu gibi golcü olmak için Allah vergisi bir yetenek gerekiyor ama o yeteneği geliştirmek yine oyuncuya bağlı" dedi.

Papen Mustafa: Golcülük doğuştan gelir

Papen Mustafa Lakaplı eski futbolcu Mustafa Kocabey, D-Smart’ta Bol’ca Futbol’a konuk oldu. Kocabey, yerli forvetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu gibi golcü olmak için Allah vergisi bir yetenek gerekiyor ama o yeteneği geliştirmek yine oyuncuya bağlı” diyen Mustafa Kocabey, “Şimdiki gençlerin elinde internet gibi bir kaynak var ve hangi mevkide oynamak istiyorlarsa açıp bakmaları lazım, o mevkiinin en iyisi kim ve en iyi olmak için neler yapmış. Kaleciye özel antrenör tutulur ancak gol olmazsa futbol olmaz. Bu yüzden golcü kaleciden çok daha önemli. Yabancı takımların golcü antrenörü de var ancak bizim büyük kulüplerimizde bile böyle bir şey yok. Yıllarca bunun üzüntüsünü yaşadım” cümlelerine yer verdi.

“BURAK YILMAZ DENİLDİĞİ ZAMAN AKILLARA KAÇIRDIĞI PENALTI GELECEK”

A Milli Futbol Takımı’nın, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz’e elenmesine de değinen eski golcü, “Burak Yılmaz’ı o penaltının başına gittiği için tebrik etmek gerekir. O dakikada bütün Türkiye arkanızdayken o topun başına gelmek kolay değil” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR NOKTA TRANSFERLERLE SONUCA ULAŞTI”

Mustafa Kocabey, Spor Toto Süper Lig ile ilgili görüşlerini de aktararak şunları söyledi:

“Abdullah Avcı inanılmaz bir sistem getirdi ve arada yapılan nokta transferlerle sonuca ulaştı. Ligin alt tarafı şekillendikten sonra değişmesi çok zor. Bütün sene boyunca kazanamadığın puanları ligin son haftalarında da kazanmak pek mümkün değil.”

“AİLENİ, ARKADAŞLARINI ÖZLEYİP GERİ DÖNECEKSEN YURT DIŞINDA OYNAMANIN BİR ANLAMI YOK”

Yurt dışında futbol oynayan Türk futbolcularla alakalı ise Kocabey, “Üst düzey paralar kazanıp, üst düzey evlerde yaşıyorlar, kimi özlerlerse yanlarında yaşatmak çok zor olmamalı. Yurt dışına gitmeden zaten özlem duyacakları belli. Kariyeri zedelememek lazım” şeklinde konuştu.

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