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Papiss Cisse: 3 puanları toplamaya devam edeceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Trabzonspor ağlarını sarsan Papiss Cisse, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Papiss Cisse: 3 puanları toplamaya devam edeceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Papiss Cisse, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cisse, "Büyük bir mutluluk benim için.. Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor'a golümü attım. Elhamdülillah" dedi.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Cisse, "Geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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