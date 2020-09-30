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Papiss Cisse Fenerbahçe’de (Papiss Cisse kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile mutlu sona ulaştı. Senegalli futbolcu bugün saat 16.55’te sarı-lacivertliler için İstanbul’da olacak. 35 yaşındaki Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon ligde Alanyaspor forması ile 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gole imza atmıştı. Cisse uzun yıllar Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti.

Papiss Cisse Fenerbahçe’de (Papiss Cisse kimdir?)

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı. Senegalli forvet bugün saat 16.55’te İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi’nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti.

Teknik Direktör Erol Bulut’un isteği doğrultusunda Samatta transferi sonrasında Senegalli golcüyle görüşmeler yeniden başladı ve Fenerbahçe Cisse konusunda mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

PAPİSS CİSSE KİMDİR?

Geçen sezon Alanyaspor'da Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor ile Fenerbahçe görüşecek. Cisse'nin transferinin tamamlanacağı ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Cisse'nin menajerinin 2 yıllık sözleşme talep ettiği ancak 1+1 yıllık sözleşmede karar kılındığı da ifade edildi.

(İHA)


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