SPOR

Papiss Cisse: Umarım Fenerbahçe ligde kalır

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 21.04.2019 22:05 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası "Bu galibiyet çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Umarım onlar da önümüzdeki haftalarda kazanarak ligde kalmayı başarabilirler" ifadelerini kullandı.

Papiss Cisse: Umarım Fenerbahçe ligde kalır

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Cisse, "Bu galibiyet çok önemliydi. Emeği olan herkesi tebrik ederim. Bazen forvetler şanssız gün yaşayabiliyor. Ben de o günümdeydim. Ancak kazandığımız için mutluyum" dedi.

Fenerbahçe'nin kümede kalmasını umduğunu kaydeden Senegalli golcü, "Karşımızda güçlü ve büyük bir camia vardı. Belki de iyi oynayamamalarının nedeni bizim saha içerisindeki performansımızdı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Umarım onlar da önümüzdeki haftalarda kazanarak ligde kalmayı başarabilirler" ifadelerini kullandı.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
'Gol krallığı hırsım yok''Gol krallığı hırsım yok'
Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papiss cisse Fenerbahçe alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Kanarya ateşle oynuyor! Düşme hattıyla puan farkı 5'e indi

Kanarya ateşle oynuyor! Düşme hattıyla puan farkı 5'e indi

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye kötü haber

Başakşehir kabustan uzatmada uyandı!

Başakşehir kabustan uzatmada uyandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papiss Cisse: Umarım Fenerbahçe ligde kalır

''Umarım Fenerbahçe ligde kalır''

Papiss Cisse: Gol krallığı hırsım yok

'Gol krallığı hırsım yok'

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Efecan Karaca: Başınızda Şenol Hoca varsa hedefiniz hiçbir zaman bitmez

''Şenol Hoca varsa hedefiniz bitmez''

Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan: İspanya'da oynamak isterim

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

TFF'den flaş açıklama! Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezası onandı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.