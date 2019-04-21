Papiss Cisse: Umarım Fenerbahçe ligde kalır

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Cisse, "Bu galibiyet çok önemliydi. Emeği olan herkesi tebrik ederim. Bazen forvetler şanssız gün yaşayabiliyor. Ben de o günümdeydim. Ancak kazandığımız için mutluyum" dedi.
Fenerbahçe'nin kümede kalmasını umduğunu kaydeden Senegalli golcü, "Karşımızda güçlü ve büyük bir camia vardı. Belki de iyi oynayamamalarının nedeni bizim saha içerisindeki performansımızdı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Umarım onlar da önümüzdeki haftalarda kazanarak ligde kalmayı başarabilirler" ifadelerini kullandı.
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