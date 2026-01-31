Paqueta Flamengo'ya geri döndü! Premier Lig devleri devredeydi!

West Ham'dan ayrılan Lucas Paqueta, 35.5 milyon sterlin'e Flamengo'ya transfer oldu. Chelsea ve Tottenham'ın ilgisi ortaya çıktı.

West Ham United'ın yıldız oyuncusu Lucas Paqueta'nın Flamengo'ya transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 35.5 milyon sterlinlik bir bedelle eski kulübüne geri döndü. 2022'de Lyon'dan West Ham'a transfer olan Paqueta, İngiliz ekibinde 139 maçta forma giydi ve 23 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi. Ancak, oyuncunun aklı hep Flamengo'daydı.

Transferin gerçekleşmesinde Paqueta'nın Flamengo'ya dönme isteği büyük rol oynadı. West Ham, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kalmasına sıcak baksa da, Flamengo'nun ısrarlı tutumu transferin kalıcı olarak gerçekleşmesini sağladı. Paqueta, Flamengo ile Aralık 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

CHELSEA VE TOTTENHAM'A RAĞMEN...

Transferin ardından Paqueta, sürpriz bir açıklama yaparak Chelsea'nin ve Tottenham'ın kendisiyle ilgilendiğini belirtti. Ancak, oyuncu bu ilgilere rağmen Flamengo'ya dönmek istediğini ve bu nedenle diğer teklifleri reddettiğini ifade etti. "Tottenham aradı, Chelsea aradı ve komik olan şu ki Tata (menajerim) heyecanla arayıp 'Chelsea arıyor, teklif yapacaklar' dedi. Ben de 'Tamam da Flamengo ne olacak? Başka bir şey bilmek istemiyorum.' dedim." dedi Paqueta.

Paqueta'nın West Ham'daki performansı inişli çıkışlı olsa da, oyuncu takımın önemli isimlerinden biriydi. Özellikle bu sezon Premier Lig'de 4 gol atan Paqueta, takımının düşme hattından uzaklaşmasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Ancak, Brezilya'ya duyduğu özlem ve Flamengo'ya geri dönme arzusu, oyuncunun kararında belirleyici oldu.

Flamengo, Paqueta'nın transferiyle kadrosunu güçlendirirken, West Ham önemli bir oyuncusunu kaybetmiş oldu. Transferin West Ham'ın performansını nasıl etkileyeceği merak konusu. Londra ekibinin, Paqueta'nın yerini doldurmak için transfer döneminin son günlerinde hamle yapması bekleniyor.

Lucas Paqueta'nın Flamengo'ya dönüşü, hem Brezilya hem de İngiliz futbolunda önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Oyuncunun Premier Lig devlerinin ilgisine rağmen Flamengo'yu tercih etmesi, futbolda duygusal bağların ve kişisel tercihlerin ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi. West Ham için ise, Paqueta'nın yokluğu büyük bir kayıp olacak gibi görünüyor. Takımın, bu boşluğu doldurmak için nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.