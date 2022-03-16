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  4. Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

16.03.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, P2 kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 final atışları Aysel 231.5 puanla ikinci, Ayşegül ise 210.4 puanla üçüncü oldu.

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