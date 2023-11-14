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Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak

14.11.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Para Badminton Türkiye Şampiyonası 1-3 Aralık tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Dağılgan Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Şampiyonada bir sporcu en fazla iki kategoride müsabakalara katılabilecek. Sporcuların sınıflandırması ve teknik toplantı ise 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası müsabaka talimatı da federasyonun sitesinde yayımlandı.

Buna göre işitme engelli badmintoncuların mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası, aynı salonda 5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
işitme engelliler

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