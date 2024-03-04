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Para isteme mevzusunda kan aktı: 2 yaralı

İHA İHA
04.03.2024 08:06
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Çorum’un Alaca ilçesinde iki grup arasında para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı.

Para isteme mevzusunda kan aktı: 2 yaralı

Olay, Yıldızhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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