Para isteme mevzusunda kan aktı: 2 yaralı

Olay, Yıldızhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) sokakta yürüyerek evlerine giderken, B.D. (17) ve A.T. (17) önlerini keserek sigara ve para istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) yanlarında bulundurdukları bıçakla B.D. ve A.T.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kaçan zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

