Para tekvandocu Hatice Sudem Yıldırım, milli forma hayaliyle ter döküyor

Bu sporun Sudem'e ve kendilerine umut olduğunu dile getiren Yıldırım, "Antalya'ya taşındığımızda Sudem akademik olarak gelişim göstermiyordu. Nasıl bir ilerleme katedeceğimizi düşünüyorduk. Sonrasında kızımın spor salonlarının önünden geçerken dikkatle içeriye baktığını gördüm. Özellikle tekvando salonlarına aşkla bakıyordu. Biz de o aşkı harekete geçirmek istedik ve ilk adımı attık. Spor yapmayı çok seviyor, antrenmanlarına aşkla geliyor." şeklinde konuştu.

Anne Rabia Yıldırım, AA muhabirine, tekvando sporunun Sudem'in gelişiminde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Annesi Rabia Yıldırım'ın büyük destek verdiği ve üç yıldır azimle çalışan Sudem, ilk derecesini 10 Ocak 2019'da Türkiye üçüncüsü olarak elde etti. Sudem, şimdilerde milli formayı giyebilmenin hayalini kuruyor.

ZEHRA TEKECİ- Antalya 'da yaşayan ve 2 yıl önce Ankara'da katıldığı Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde üçüncülük elde eden down sendromlu Hatice Sudem Yıldırım, milli takım forması giyeceği günlerin hayalini kuruyor.

Yıldırım, kızının tekvando ile öz güveninin arttığını, hızlı gelişim gösterdiğini ve geleceğini bunun üzerine şekillendirmek istediğini belirtti.

- "Sudem, artı bir farkla 'Ben de hayatta varım' diyecek"

Antrenmanlarında kızının bir an olsun yanından ayrılmayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Tekvando Federasyonunun 2019 yılında düzenlediği Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde üçüncülük elde ettik ve bronz madalya aldık. En büyük hayalimiz, kızımızın down sendromlu birey olarak önce Türkiye'de şampiyon olması, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmesi. Spor, bize umut ve ışık oldu. Bundan sonra kızım evde oturmayacak, yaşı ilerlediği zaman sporla hayatına devam edecek. Bu, onu her zaman hayatta tutacak. Sudem, artı bir farkla 'Ben de hayatta varım' diyecek. Ben olsam da olmasam da çocuğumun sporla kendini geliştireceğini bilmek büyük bir mutluluk."

Yıldırım, kızının sporla ilgilendikçe sakinleştiğini ve başarısıyla çevresine örnek olduğunu ifade etti.

- Arkadaşları da antrenmanlara katılmaya başladı