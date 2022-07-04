Paraf'tan seyahat ve konaklama harcamalarına 3 taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - Paraf, kart kullanıcılarına tüm seyahat ve konaklama harcamalarında faizsiz 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yılın yorgunluğunu keyifli bir tatille atmak isteyenlere Paraf, yeni kampanyasıyla destek veriyor.

Paraf, kart kullanıcılarına tüm seyahat ve konaklama harcamalarında faizsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

Paraf, 31 Temmuz'a kadar Paraf üye iş yeri olsun veya olmasın 1.000 ila 20 bin TL arasındaki peşin ödenen tüm seyahat ve konaklama giderlerine faizsiz olarak 3 taksit fırsatı sağlıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların seyahat ve konaklama harcamalarını yapmadan önce "SEYAHAT" yazıp 3404'e SMS göndermesi ya da Paraf Mobil'den "HEMEN KATIL" butonuna tıklaması yeterli olacak. Kampanyaya Paraf, Parafly ve sanal kartların yanı sıra ek kart kullanıcıları da katılabiliyor.

