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Paraguay 2 - 2 Katar (Copa America)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.06.2019 08:19 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Paraguay ile Katar 2-2 berabere kaldı.

Paraguay 2 - 2 Katar (Copa America)

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu mücadelesinde Paraguay ile turnuvaya özel davetle katılan Katar karşılaştı.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede Paraguay, 4. dakikada penaltıdan Oscar Cardozo ve 56. dakikada Derlis Gonzalez'in attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Katar, 68. dakikada Almoez Ali ve 77. dakikada Boualem Khoukhi'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

C Grubu'nun ilk maçı, Uruguay ile Ekvador arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay katar copa america

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