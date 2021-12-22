YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çağla, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" başlıklı fotoğraflarını seçen Baş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı AA çalışanlarını kutladı.

Anadolu Ajansının her zaman engelli sporunun yanında olduğunu ifade eden Çağla, bu ilginin sporcu başarılarına da katkı sağladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Ordu'da 2 bin öğretmene indirimli araç bakımı jestiOrdu'da 2 bin öğretmene indirimli araç bakımı jesti

Ordu Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:32
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:37

Ordu Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Dilek Eczanesi
Altinordu
Fatih Eczanesi
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi
Altinordu
Elif Eczanesi
Fatsa
Çalışkan Eczanesi
Fatsa
Özsoy Eczanesi
Unye
Safa Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.