Paralimpik oyunlar nedir, nasıl yapılır?

Sporun temelinde birleştiricilik ve bütünleştiricilik yer almaktadır. Bu kapsamda dünyanın en prestijli ve kapsamlı spor organizasyonu Olimpiyat Oyunları'dır. Olimpiyat Oyunları 4 yılda 1 kez düzenlenir. Yaz Olimpiyatları iklim koşulları sebebiyle daha yoğun bir katılıma sahiptir. Olimpiyat Oyunları'nın simgesindeki 5 halka Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Amerika kıtalarını kapsamaktadır. Sporun bu dev organizasyonunda 200'ün üzerinde ülkeden sporcu katılarak kültürel çeşitlilik ve evrensel insani değerlerin korunmasına katkıda bulunur. Olimpiyatlar ve sporun farkındalık misyonunun bir kolu olarak Paralimpik Oyunları düzenlenmektedir.

Paralimpik Oyunları nedir?

Paralimpik Oyunları, engelli birey olan sporcuların katılımıyla düzenlenen spor müsabakasıdır. Engelli birey sporlarında dünyanın en kapsamlı ve prestijli organizasyonlarıdır. Paralimpik tarihi 1960 Roma Yaz Olimpiyatları'na dayanmaktadır. Kış Olimpiyatları'ndan sonra düzenlenmesi "1976 Örnsköldsvik Kış Olimpiyatları" sonrası başlamıştır. 1988 Seul Olimpiyatları'ndan beri Olimpiyatlarla aynı şehirde düzenlenir. Bu "1 şehir 2 organizasyon" anlaşması olarak geçmektedir. Hem yaz hem kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından düzenlenmektedir.

Engelli bireylerin topluma katılımında önemli bir misyon üstlenir. Sporda farkındalık yaratılması amacı taşımaktadır. Böylelikle "5 halka 5 kıta" anlayışının tüm insanlığı kapsama vizyonuna sahiptir. Prestij ve değer olarak Olimpiyat Oyunları'na denk sayılır. Kelime açılımı da "Paralel (Para) Olimpiyatlar(olympic) olarak açıklanabilir. Paralimpik Oyunları, "Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC)" tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunları nasıl yapılır?

Paralimpik sporcular çeşitli branşların yanı sıra engel durumlarına göre sınıflandırılır. Bu Paralimpik Oyunları'nın yapılma sürecinde adaletin sağlanması ve organizasyonel düzenin oluşturulmasıdır. Benzer fonksiyonel yetilere sahip sporcular bir araya getirilir. Böylelikle sporcuların engellerinden ziyade atletik becerilerinin ön plana çıkarılarak adil şartlarda mücadele edilmesi sağlanmaktadır.

Paralimpik Oyunları'nda 10 adet sınıflandırma mevcuttur. Bunlar arasında; kas gücü kaybı (omurilik zedelenmesi, çocuk felci, spina vb.) pasif hareket kaybı (eklem hareket açıklığında kalıcı kısıtlılık türevleri), uzuv eksikliği (amputasyon veya doğuştan uzuv yokluğu vb.), bacak uzunluğu farkı (doğuştan veya sonradan oluşan rahatsızlıklar), kısa boy (akondroplazi vb. ), hipertoni (kas tonusunun aşırı artması),ataksi (denge ve koordinasyon bozukluğu ,atelezi (istemsiz hareketler),görme bozukluğu (tamamen görme kaybından ciddi görme azlığına dek), zihinsel engel (öğrenme, adaptasyon ve algılamada sınırlılık) yer almaktadır.

Paralimpik Oyunları'nda yarışmalar nasıl düzenlenir?

Paralimpik Oyunları'ndaki branşlar Olimpiyat Oyunları'yla benzerlik taşır. Sporcuların engellilik durumlarını etkileyen rahatsızlıklarına yönelik modifikasyon ve imkanlar sağlanabilir. Amaç sporcuların engellilik durumlarını yeteneklerini gösterebilecekleri ölçüde optimal hale getirmektir. Ekipman desteği ve kural düzenlemeleri ile rekabetçi ve adil şartların oluşturulması hedeflenir.

Önemli olan engelli sporcuların spora katılımının sağlanmasıdır. Bu konuda engel durumu mevcut branşların uyarlamalarına müsaade etmeyen sporcular için özel branşlar üretilmektedir. Örneğin "Boccia" gibi branşlar ağır fiziksel engel durumuna sahip sporcular için doğrudan üretilmiş branşlardır.