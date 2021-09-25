Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı.

Meryem Çavdar, Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki final maçında, Peru'dan Leonor Espinoza Carranza'yla karşılaştı.

Karşılaşmayı Leonor Espinoza Carranza 34-21'lik skorla kazandı.

Böylece Carranza altın, Meryem Çavdar ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

2019'da Avrupa şampiyonu, 2017'de de dünya üçüncüsü olan Meryem Çavdar böylece kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Türkiye ise Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda ilk kez gümüş madalya kazanmış oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Öte yandan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Japonya ilk dakika içinde bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük kurdu. Daha sonra Türkiye takımı Sevda Altunoluk'un 4 golüyle devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda Altunoluk üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Türkiye Milli Takımı'nın bütün gollerini turnuvanın gol krallığında lider olan Sevda Altunoluk kaydetti.

Türkiye, Brezilya-ABD maçının galibiyle yarın TSİ 11.45'te finalde karşılaşacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye şu ana kadar 14 madalya kazandı.

Bunlardan biri altın, dördü gümüş, dokuz ise bronz madalya oldu.

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

