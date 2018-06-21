Param olsa da ben alsam! Nadir bulunan dünyanın en pahalı 10 meyvesi

Ona çilek demişler ama bizce bu çilek görünümlü servet! Bu lüks çilekler Tokyo'da bir restoranda satılıyor. Çileklerin boyutu ve renkleri eşit. Bakıldığı zaman hiçbir şekilde kusur görülmüyormuş. Ee bir zahmet görmeyelim. Tanesine 83 dolar verildikten sonra onun 20 yıl bozulmaması lazım hatta... Fiyatı pahalı olmasına rağmen çileklerden günde 50 kutu satılıyor.
Lüks restoranlar müşterilerini etkilemek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Mükemmel şekle sahip ve lekesiz meyveleri sunmak için ellerinden ne gelirse yapmayı seçiyorlar. İşte o restoranların tercih ettiği meyvelerden biri de Tokyo'da satılan, yarım kilosu 160 dolar olan kiraz. Yani hemen hemen kiraz başına 4 dolar ödemek gerekiyor.
Cupuacu, Güney Amerika'ya özgü bir meyve. Olgunlaşmış kavun büyüklüğünde olan bu meyve daha çok bir sebzeye benzer nitelikte. Meyveyi mkesmek için testereye ihtiyaç duyuluyor çünkü kabukları son derece sert. Ananasa andıran tadıyla genellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Günay Amerika dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulmak neredeyse imkansız. Tek çözüm internetten sipariş vermek olabilir. 450 gramı 250 dolar.
Meyve salatası bitkisi olarak biliniyor ve Orta Amerika tropikal ormanlarında yetişiyor. Monsteranın olgunlaşması bütün yıl sürer. Son derece yararlı olan meyve çiğ tüketildiğinde vücuttan toksin atılmasını sağlar. Meyve salatalarına farklı bir tat katmaktadır.
Meyve kralı olarak bilinir ancak çok kötü bir kokuya sahiptir. Oldukça sert kabukludur. Kokusu kanalizasyon kokusuna sahip olsa da tadının muhteşem olduğunu söylemekte fayda var. Meyve başına 200 dolar fiyatı vardır.
Tanesi 800 dolara satılan kara karpuzların kalp şeklinde satılanları da mevcut. Bu meyvenin üretim amacı tüketmek değil eğlenmek. Lüks bir eğlence anlayışlı...
Dünyada sadece Kuzey Japonya'nın Hokkaidu bölgesinde her yıl 1000 adet üretiliyor. Fiyatı ise tam 4 bin dolar.
Bu üzüm ise sadece Japonya Ishikawa Prefecture’de yetiştiriliyor. Her bir salkımı 20 gram ağırlığında. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. Tokyo pazarında yaklaşık 100 dolara satılıyor ancak o yakut üzümleri birinci kalite olmuyor. Birinci kalite olanların fiyatı ise 6.400 dolar.
Gezegendeki en lüks ve pahalı meyve olarak tanımlanıyor kral kavunları. Çift halinde satılan kavunun son zamanlardaki fiyatı 26000 dolar.
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