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Param olsa da ben alsam! Nadir bulunan dünyanın en pahalı 10 meyvesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

Şu günlerde soğan ve patatesin fiyatı almış başını giderken biz de dünyanın en pahalı meyvelerini sizler için listeleyelim dedik. Acaba soğan ve patates bu listeye aday olur mu? Ne dersiniz? :)

Param olsa da ben alsam! Nadir bulunan dünyanın en pahalı 10 meyvesi

1. Tanesi 83 dolar olan çilek

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-senbikiya-kralice-cilegi

Ona çilek demişler ama bizce bu çilek görünümlü servet! Bu lüks çilekler Tokyo'da bir restoranda satılıyor. Çileklerin boyutu ve renkleri eşit. Bakıldığı zaman hiçbir şekilde kusur görülmüyormuş. Ee bir zahmet görmeyelim. Tanesine 83 dolar verildikten sonra onun 20 yıl bozulmaması lazım hatta... Fiyatı pahalı olmasına rağmen çileklerden günde 50 kutu satılıyor.

2. 500 gramı 160 dolar olan kiraz

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-senbikiya-kirazi

Lüks restoranlar müşterilerini etkilemek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Mükemmel şekle sahip ve lekesiz meyveleri sunmak için ellerinden ne gelirse yapmayı seçiyorlar. İşte o restoranların tercih ettiği meyvelerden biri de Tokyo'da satılan, yarım kilosu 160 dolar olan kiraz. Yani hemen hemen kiraz başına 4 dolar ödemek gerekiyor.

3. Cupuacu

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-cupuacu

Cupuacu, Güney Amerika'ya özgü bir meyve. Olgunlaşmış kavun büyüklüğünde olan bu meyve daha çok bir sebzeye benzer nitelikte. Meyveyi mkesmek için testereye ihtiyaç duyuluyor çünkü kabukları son derece sert. Ananasa andıran tadıyla genellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Günay Amerika dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulmak neredeyse imkansız. Tek çözüm internetten sipariş vermek olabilir. 450 gramı 250 dolar.

4. Monstera Deliciosa

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyveleri

Meyve salatası bitkisi olarak biliniyor ve Orta Amerika tropikal ormanlarında yetişiyor. Monsteranın olgunlaşması bütün yıl sürer. Son derece yararlı olan meyve çiğ tüketildiğinde vücuttan toksin atılmasını sağlar. Meyve salatalarına farklı bir tat katmaktadır.

5. Durian

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-durian

Meyve kralı olarak bilinir ancak çok kötü bir kokuya sahiptir. Oldukça sert kabukludur. Kokusu kanalizasyon kokusuna sahip olsa da tadının muhteşem olduğunu söylemekte fayda var. Meyve başına 200 dolar fiyatı vardır.

6.Kare karpuz

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-kare-karpuz

Tanesi 800 dolara satılan kara karpuzların kalp şeklinde satılanları da mevcut. Bu meyvenin üretim amacı tüketmek değil eğlenmek. Lüks bir eğlence anlayışlı...

7. Japon Densuke Karpuzu

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-japon-densuke-karpuz

Dünyada sadece Kuzey Japonya'nın Hokkaidu bölgesinde her yıl 1000 adet üretiliyor. Fiyatı ise tam 4 bin dolar.

8. Japon yakut üzümü

japon-yakut-roman-uzumu

Bu üzüm ise sadece Japonya Ishikawa Prefecture’de yetiştiriliyor. Her bir salkımı 20 gram ağırlığında. Üzüm taneleri ise yaklaşık bir masa tenisi topu büyüklüğünde. Tokyo pazarında yaklaşık 100 dolara satılıyor ancak o yakut üzümleri birinci kalite olmuyor. Birinci kalite olanların fiyatı ise 6.400 dolar.

9. İngiliz ananası

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-meyvesi-ingiliz-ananasi

  1. yy'dan itibaren İngiltere'de hasadı yapılıyor. Botanik bahçelerde kimyasal reaksiyon kullanılarak küçük seralarda yetiştiriliyor. Üretim maliyeti oldukça yüksek; her bir ananası büyütmek için 2000 dolara ihtiyaç duyuluyor. Bu da satış fiyatına yansıyor elbette: 16.500 dolar.

10. Yubari Kral Kavunu

nadir-bulunan-dunyanin-en-pahali-yubari-kral-kavunu

Gezegendeki en lüks ve pahalı meyve olarak tanımlanıyor kral kavunları. Çift halinde satılan kavunun son zamanlardaki fiyatı 26000 dolar.

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