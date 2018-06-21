Param olsa da ben alsam! Nadir bulunan dünyanın en pahalı 10 meyvesi

1. Tanesi 83 dolar olan çilek

Ona çilek demişler ama bizce bu çilek görünümlü servet! Bu lüks çilekler Tokyo'da bir restoranda satılıyor. Çileklerin boyutu ve renkleri eşit. Bakıldığı zaman hiçbir şekilde kusur görülmüyormuş. Ee bir zahmet görmeyelim. Tanesine 83 dolar verildikten sonra onun 20 yıl bozulmaması lazım hatta... Fiyatı pahalı olmasına rağmen çileklerden günde 50 kutu satılıyor.

2. 500 gramı 160 dolar olan kiraz

Lüks restoranlar müşterilerini etkilemek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Mükemmel şekle sahip ve lekesiz meyveleri sunmak için ellerinden ne gelirse yapmayı seçiyorlar. İşte o restoranların tercih ettiği meyvelerden biri de Tokyo'da satılan, yarım kilosu 160 dolar olan kiraz. Yani hemen hemen kiraz başına 4 dolar ödemek gerekiyor.

3. Cupuacu

Cupuacu, Güney Amerika'ya özgü bir meyve. Olgunlaşmış kavun büyüklüğünde olan bu meyve daha çok bir sebzeye benzer nitelikte. Meyveyi mkesmek için testereye ihtiyaç duyuluyor çünkü kabukları son derece sert. Ananasa andıran tadıyla genellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Günay Amerika dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulmak neredeyse imkansız. Tek çözüm internetten sipariş vermek olabilir. 450 gramı 250 dolar.