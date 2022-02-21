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Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu

21.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Param, TR Karekod ile işlem özelliğini müşterilerine sundu

İSTANBUL (AA) - Param, Merkez Bankası tarafından belirlenen karekod standartlarını Param Mobil uygulamasına entegre ederek TR Karekod ile işlem yapma özelliğini müşterilerine sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan “Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” sektörde büyük etki yarattı. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik hakkında hazırlık yapmayan kuruluşlar, TR Karekod hakkında verilen kararın kesinleşmesiyle çalışmalarına hız kazandırdı. Param Mobil uygulaması ile diledikleri ATM’den para çeken, istedikleri POS cihazından ödeme gerçekleştiren müşteriler ise Türkiye’deki fintech’ler arasında TR Karekod ile işlem yapan ilk kullanıcılar oldular.

TCMB tarafından yapılan yönetmelik revizesiyle halihazırda QR işlemleri sunan bankalar ve diğer finans kurumları ortak bir karekoda sahip olmuş oldu. Nakit ve kart yerine karekod kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlayan bu uygulama sayesinde işlemlerin kolay, güvenli ve daha az temasla gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

TR Karekod gibi müşterilere zaman kazandıracak özellikleri hemen hayata geçirebilen Param, sunduğu finansal hizmetlerin çoğunu ücretsiz sağlıyor. Bu da Param’ın gerçek gücünü, diğer tüm başarılı fintech örneklerinde olduğu gibi hızında saklı kılıyor.

Açıklamaya göre, Capgemini ve EFMA tarafından sunulan World Fintech Report 2021’e göre yıllık cirosu 50 milyar doların altında olan bankaların yöneticileri, fintech alanındaki yatırımlara yüzde 79 oranında olumlu bakıyor. Yine bu oran, ciroda 50 milyar doların üstüne çıkıldığında yüzde 29, yani her 3 kişiden biri oranında gözlemleniyor. Bu da günümüzde yükselmekte olan “fintech olma” trendini akıllara getiriyor.

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