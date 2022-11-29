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Parasını dolara yatıran Aylin Coşkun neye uğradığını şaşırdı! Babası şantaj yaptı, 1 milyon dolar istedi

29.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylin Coşkun, birçok bestekara 10 bin dolar verdiğini ve karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirerek gündeme gelmişti. Coşkun şimdi de babasının şantajıyla karşı karşıya kaldı. Babasına maddi desteği kesen Aylin Coşkun'a kızan Yusuf Girgin, Coşkun’u tehdit ederek 1 milyon dolar istedi.

Parasını dolara yatıran Aylin Coşkun neye uğradığını şaşırdı! Babası şantaj yaptı, 1 milyon dolar istedi

Şarkıcı Aylin Coşkun geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl gibi isimlere para verip karşılığında beste alamadığını söylemişti. Parasını dolara yatırarak yatırım yaptığını ifade eden şarkıcı bu sorunların üzerine bir de babasıyla şoke eden olaylar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu. İzmir'deki evinde ikamet eden babasının hastane masrafları dahil her ihtiyacını karşılayan şarkıcı, iddiaya göre babasının yıllar önce gizli bir şekilde evlendiğini öğrendi. Bunun üzerine babasının kullanımına tahsis ettiği kredi kartını kapattırdı. Ancak ünlü şarkıcı, bu gelişme sonrası babasının tehditlerine maruz kalmaya başladı.

Ekran Alıntısı

'EVİNİ YAKACAĞIM'

Sabah'ta yer alan haber göre; babası genç şarkıcının magazin hayatını karartmakla, evlilik hayatını ise bitirmekle tehdit etti. Coşkun, babasının yaşadığı evi terk etmesini istedi. Bu duruma daha fazla öfkelenen baba Girgin, evi yakmakla tehdit edip, basının karşısına çıkıp kızına iftira atacağını söyledi ve 1 milyon dolar istedi.

Ekran Alıntısı

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'ELİMDE SES KAYITLARI VE MESAJLAR VAR'

Babasının tehditlerine maruz kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Coşkun ifadesinde, babasının şantaj ve tehditlerine dair mesaj ve ses kayıtları olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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