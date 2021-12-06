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Paris 2024'te madalya kazanmaya odaklandılar

06.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Tokyo'ya giderken madalyaya yakın 4 sporcumuz vardı, hedefimiz bu sayıyı 6'ya çıkarmak''

İSTANBUL (AA) - BERAD BÜYÜK - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) 73. Genel Kurulu sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Huysuz, "Geçen sene ev sahipliği yapacaktık ama pandemiden dolayı bu yıla ertelendi. Kurulda çok büyük değişiklikler olmadı. Emekli olan üyeler yerine yeni üyeler geldi. Malta'da olan ofisinin Viyana'ya taşınması konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Toplantıyı değerlendiren Huysuz, şunları kaydetti:

"Biz de EJU ile beraber Avrupa Birliği üyesi olarak olimpiyatları değerlendirdik. Tokyo'da Avrupa Birliği güzel madalyalar aldı. 31 tane madalya kazanıldı. Avrupa'da 51 tane ülkede judo yapılıyor, buraya 46 ülke katılım sağladı. Birkaç ülke Kovid-19 nedeniyle katılım sağlayamadı."

6 Kasım'da yapılan seçimlerde tekrar başkanlığa seçildiğini hatırlatan Huysuz, ikinci döneminde daha tecrübeli olarak çalışacağını belirtti.

"Seçimden sonra yönetim kurulumuzu toplayarak ilk dönemdeki olumlu-olumsuz değerlendirmelerimizi yaptık. Yapılan doğrular yanlışlar tekrar masaya yatırıldı. Yeni kurullarımız oluştu." diyen Huysuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl olimpiyata 6 sporcuyla katılmıştık. Yeni hedefimiz 10 sporcuyla katılmak. Tokyo'ya giderken madalyaya yakın 4 sporcumuz vardı, hedefimiz bu sayıyı 6'ya çıkarmak. Hatta 10 tane sporcumuzun ilk 8'de olup oyucularımızın madalyayla dönmesi. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Pandeminin judo sporunu da olumsuz etkilediğini anlatan Huysuz, "Güzel projelerimiz vardı. Yüzde 30 gerileme oldu bu projelerde. Okullarda judo seçmeli dersti, maalesef 6 ay yapabildik. 2019 Eylül'de başladığımız projeler, Mart 2020'de maalesef sona erdi. Şu anda daha yeni yeni aktif etmeye başladık." şeklinde konuştu.

- "130 bin lisanslı sporcuya ulaştık"

​​​​​​​Pandemi nedeniyle duraksama yaşandıysa da sporcu sayısında artışın devam ettiğini ve 130 bine ulaştıklarını ifade eden Sezer Huysuz, şunları kaydetti.

"Judoda altyapıyla ilgili gerçekten güzel bir atılım yaptık. 93 bin olan lisanslı sporcu sayısını biz pandemiden önce 123 bin yapmıştık. Pandemi etkisiyle bu biraz daha geriye düşmüştü ama şu anda 130 bine yakın sayıya ulaştık. Judo 81 ilde aktif yapılan bir branş. 552 spor kulübümüz var. Hedefimiz altyapıdan elit sporcular yetiştirmek. Bu da inşallah 2028-2032'de belli olacak."

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