Paris Hilton 20 yıl sonra çıkan kaseti hakkında konuştu: 'Baskı altındaydım'

Paris Hilton, henüz 20 yaşındayken çekilmiş müstehcen kaseti hakkında konuşurken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söyledi.

2003 yılında sızan kaset, kendisinden 13 yaş büyük olan o dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon tarafından satılmıştı.

Paris Hilton, Vanity Fair ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Bu her zaman hayatımın geri kalanında bana zarar verecek bir şey olacak. Tüm medyada vardı. Ailemle birlikte göz yaşları içinde izlemek zorunda kaldık. Çok üzücüydü."

PARİS HİLTON: "HAYATIM BİTTİ"

Kaset çıktıktan sonra hayatının bittiğini düşündüğünü söyleyen Paris Hilton, sözlerine şöyle devam etti:

"Açıkçası aşağılayıcıydı. Bu, iki kişi arasında özel bir deneyimdir. Birini sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi düşünüyorsunuz ve güveninizin bu şekilde ihanete uğraması için ve tüm dünyanın izleyip gülmesi ve hatta insanların bunu bilerek yaptığımı düşünmesi beni kahretti. Bundan bahsederken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Paris Hilton ve Rick Salomon'un kaseti 2001'de yapıldı. 2003'te üç dakikalık versiyonu bir şirket tarafından sızdırıldı. Paris Hilton, erkek arkadaşıyla birlikte şirkete dava açtı. Ancak bu olaydan tam bir yıl sonra Rick Salomon videonun daha uzun bir versiyonunu yayınladı. İki ay sonra, Paris'te 1 Gece adlı kasetin 45 dakikalık bir versiyonunu satmak için bir stüdyoyla anlaşma yaptı.



