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Paris Hilton Burak Deniz'i görünce...'Çok çekici ünlü biri mi?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 07:09 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Türk yıldıza kafayı taktı. Hilton Burak Deniz'in fotoğrafını görünce bakın ne dedi.

Paris Hilton Burak Deniz'i görünce...'Çok çekici ünlü biri mi?'

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ilişkilerden bahseden Paris Hilton, eski erkek arkadaşlarından 5'inin kendisine duygusal veya fiziksel istismarda bulunduğunu söylemişti. Hilton otellerinin varisi, "kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandığını" açıklayıp magazin gündemine damgasını vurmuştu.

Ekran Alıntısı

Güzel şarkıcı bu sefer Burak Deniz'in fotoğrafına yaptığı yorumla gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Instagram'dan ünlü oyuncunun fotoğrafını gören Hilton arkadaşı Çetin Tazelere'e kim olduğunu sordu. Türk yıldızının fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu.


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