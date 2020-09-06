Paris Hilton Burak Deniz'i görünce...'Çok çekici ünlü biri mi?'

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ilişkilerden bahseden Paris Hilton, eski erkek arkadaşlarından 5'inin kendisine duygusal veya fiziksel istismarda bulunduğunu söylemişti. Hilton otellerinin varisi, "kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandığını" açıklayıp magazin gündemine damgasını vurmuştu.

Güzel şarkıcı bu sefer Burak Deniz'in fotoğrafına yaptığı yorumla gündem oldu.

Instagram'dan ünlü oyuncunun fotoğrafını gören Hilton arkadaşı Çetin Tazelere'e kim olduğunu sordu. Türk yıldızının fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu.



