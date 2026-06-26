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Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği toplantısında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Yüksel Yıldırım ile Mahmut Uslu ve Barış Göktürk arasında yaşanan sert diyaloglar salondaki tansiyonu yükseltirken, gerilim diğer kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle kontrol altına alındı.

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim
Cevdet Berker İşleyen

Kulüpler Birliği toplantısında tansiyon bir anda yükseldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe cephesinden Mahmut Uslu ve Barış Göktürk arasında yaşanan sert tartışma, diğer kulüp başkanlarının araya girmesiyle sona erdi.

GERİLİM ARSA TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Kulüpler Birliği nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Toplantı sırasında söz alan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Mahmut Uslu, "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." diyerek karşılık verdi.

KARŞILIKLI SERT SÖZLER

Kulüpler Birliği nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim 2

Mahmut Uslu'nun çıkışının ardından Yüksel Yıldırım, "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." sözleriyle yanıt verdi.

Bu ifadelerin ardından tartışmaya Barış Göktürk de dahil oldu. Göktürk, "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." diyerek Yıldırım'a tepki gösterdi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Kulüpler Birliği nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim 3

Yüksel Yıldırım'ın cevap vermesiyle birlikte salondaki gerilim daha da arttı. Bunun üzerine Barış Göktürk, "Ben de Sivaslıyım. Oğlum da Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine Serdar Adalı, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Kavukçu araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yüksel Yıldırım salondan dışarı çıkarılırken, toplantıya da kısa süreli ara verildi.

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Samsunspor Kulüpler Birliği Yüksel Yıldırım son dakika fenerbahçe galatasaray Barış Göktürk
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