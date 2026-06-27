MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hazar Motan setlere dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

“Başkalarının Hayatı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Rubi adlı Meksika dizisinden uyarlanan dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı. Hazar Motan, merakla beklenen diziyle anlaşma sağladı.

Hazar Motan setlere dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım’ın Star TV için hazırladığı “Başkalarının Hayatı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Rubi adlı Meksika dizisinden uyarlanan dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Cemre karakteriyle hafızalara kazınan
Hazar Motan, merakla beklenen iddialı diziyle el sıkıştı.

Hazar Motan setlere dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Motan dizinin kilit karakterlerinden “Sema” karakterine hayat verecek ve Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir) ablası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Hazar Motan setlere dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 2

Temmuz ayında sete çıkacak olan dizide başkalarının lüks hayatına özenen Hülya’nın bu uğurda yaptıkları ve kaderin ona yaşattığı şoke eden olaylar çarpıcı bir dille ekrana taşınacak.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeraltı dizisine bomba transfer! Öyle bir isim geliyor ki... Yeraltı dizisine bomba transfer! Öyle bir isim geliyor ki...
Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali'nde atıyorKültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu Festivali'nde atıyor

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu kırgın çiçekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.