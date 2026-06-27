Hazar Motan setlere dönüyor! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

Ay Yapım’ın Star TV için hazırladığı “Başkalarının Hayatı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Rubi adlı Meksika dizisinden uyarlanan dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Cemre karakteriyle hafızalara kazınan

Hazar Motan, merakla beklenen iddialı diziyle el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Motan dizinin kilit karakterlerinden “Sema” karakterine hayat verecek ve Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir) ablası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Temmuz ayında sete çıkacak olan dizide başkalarının lüks hayatına özenen Hülya’nın bu uğurda yaptıkları ve kaderin ona yaşattığı şoke eden olaylar çarpıcı bir dille ekrana taşınacak.