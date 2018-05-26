Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak. Belek Turizm Merkezi’ndeki The Land of Legends’ta kurulacak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, ’Merhaba Türkiye’ diye başlayan bir mesaj paylaştı. Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Türkiye, 10 Haziran’da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show’un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum."

Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton’un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

Dosso Dossi Holding Başkanı Hikmet Eraslan, ’Merhaba Türkiye’ geleneğini Paris Hilton’la devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Antalya merkezli olarak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, Dünyanın en ünlü top modellerini ülkemizde ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak ’Merhaba Türkiye’ mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

TÜRK MANKENLERLE AYNI PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovun yıldızı Paris Hilton’a Türkiye’den Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.



