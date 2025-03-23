Hatice'nin seçim kombinini gören İrem Derici de paylaştı! "Bir Hatice olamam ama..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra dayanışma sandıkları kurulmuştu. CHP üyesi olmayanlar dayanışma sandığına akın etti.

Ünlü şarkıcı Hatice de oy kullanmak için sandık başına gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatice "oy ver" diyerek herkesi oy kullanmaya çağırdı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandıklar dolu adalet tutuklu!" ifadesini kullanarak sandık kombinini de paylaştı.

Hatice'nin ardından ise İrem Derici beyaz kombiniyle poz vererek "Bir Hatice olamam ama giderimiz var" dedi.

Öte yandan İrem Derici bir sandık paylaşımında bulunmadı. Derici'nin oy kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.