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Paris Hilton seks kasediyle ilgili konuştu! 'Yaşamak istemiyordum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

ABD'li Paris Hilton, 2001 yılında, o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.

Paris Hilton seks kasediyle ilgili konuştu! 'Yaşamak istemiyordum'

Güzel yıldız Paris Hilton'un 2001 yılında o dönemki sevgilisi Rick Salomon ile görüntülerinin yer aldığı seks kaseti sızdırılmıştı. Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı. O kasetin hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu belirten 36 yaşındaki Hilton, kasetin satışının da rızası dahilinde olmadığını özellikle vurgulamıştı.

Paris Hilton seks videosunun sızdırıldığı anla ilgili açıklamalar yaptı.

Paris Hilton, Los Angeles Times ile yaptığı röportajda hayatındaki bu kısmıyla ilgili "utanç duyduğunu" ve "utandığını" açıkladı.

Hilton açıklamasında 'benden bir şey alındığını düşünmüştüm. Asla aynı olmayacağını düşünüyordum. Bu yüzden de yaşamak istemiyordum' dedi.

Hilton o dönem bu kaset yüzünden linç edildiğini ve kendisine kötü davranıldığını belirtirken o dönemde

MeToo gibi bir hareket olsaydı böyle tepkilerle karşılaşmayacağını ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
papaza git de bi güzel günah çıkart...
Eyüp Sultan a git , başını kapat , müslüman ol ve dua et Allahım beni affet diye
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