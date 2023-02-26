Paris Hilton tecavüze uğradığını açıkladı! "Üzerimde ağzımı kapatırken..."

Dünyanın en zengin varislerinden 41 yaşındaki Paris Hilton yıllar sonra tecavüze uğradığını açıkladı. Biri öğretmeni olmak üzere iki ayrı kişi tarafından istismara uğradığını anlatan Hilton uzun süre yaşadıklarını hafızasından sildiğini söyledi.

Travmatik çocukluğunu da anlattığı bir otobiyografi yazan Paris Hilton, yaşadıklarını Glamour UK dergisine anlattı.

Birinin öğretmeni tarafından gerçekleştiğini söyleyen Hilton, öğretmeninin kendisini manipüle ettiğini söyledi. Yilton, “Beni arar ve flört ederdi, aklıma olgun bir kadın olduğum düşüncesini sokardı” dedi.

Televizyon yıldızı, yaşadığı ikinci olayda ise kendisinden büyük erkeklerin ona ve arkadaşlarına içini ilaç katılmış içki içirerek tecavüz ettiğini söyledi.

HARVEY WEINSTEIN İTİRAFI

Hillton konuşmasında "Belki bir veya iki yudum aldım, hemen başım dönmeye ve sersemlemeye başladım. Oraya ne koyduğunu bilmiyorum, bunun bir uyuşturucu olduğunu varsayıyorum. Onun üzerimde, ağzımı kapatırken, 'Rüya görüyorsun, rüya görüyorsun' diyerek kulağıma fısıldadığını hatırladım" diyerek kan donduran anları anlattı.



42 yaşındaki Paris röportajında, Harvey Weinstein'ın 2000 yılında, henüz 19 yaşındayken Cannes Film Festivali'nde onu tuvalete kadar kovaladığını kapıyı yumrukladığını da söyledi.



