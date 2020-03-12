Paris-Saint Germain 2-0 Borussia Dortmund (Maç Sonucu) Paris-Saint Germain çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Fransız ekibi PSG, Parc des Princes Stadı’nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund’u konuk etti.
Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada Neymar ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat’ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca PSG, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Dortmund’un Türk asıllı Alman oyuncusu 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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