Paris Saint-Germain, De Gea teklifini hazırladı

Manchester United'ın yeni kontrat için görüşmeler yaptığı David de Gea için Paris Saint-Germain teklifini hazırladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, İspanyol file bekçisi için Manchester United'a 75 milyon euro teklif yapacak. Haberde; De Gea'nın sözleşme yenilememesi halinde Manchester United'ın PSG'nin teklifine sıcak bakacağı belirtildi.
Ayrıca, Fransa Ligue 1 ekibinin, 28 yaşındali kaleciye yıllık 25 milyon Euro ödemeye ve 4 senelik kontrat teklifi yapmaya hazır olduğu kaydedildi. Premier Lig ekibinde bu sezon 44 maça çıkan De Gea, 59 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
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