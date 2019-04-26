SPOR

Paris Saint-Germain, De Gea teklifini hazırladı

FRANSA HABERLERİ  | 26.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, kadrosuna katmak istediği David de Gea için resmen harekete geçme kararı aldı.

Paris Saint-Germain, De Gea teklifini hazırladı

Manchester United'ın yeni kontrat için görüşmeler yaptığı David de Gea için Paris Saint-Germain teklifini hazırladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, İspanyol file bekçisi için Manchester United'a 75 milyon euro teklif yapacak. Haberde; De Gea'nın sözleşme yenilememesi halinde Manchester United'ın PSG'nin teklifine sıcak bakacağı belirtildi.

Ayrıca, Fransa Ligue 1 ekibinin, 28 yaşındali kaleciye yıllık 25 milyon Euro ödemeye ve 4 senelik kontrat teklifi yapmaya hazır olduğu kaydedildi. Premier Lig ekibinde bu sezon 44 maça çıkan De Gea, 59 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

AW523517_01

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Tarihi kadın hakem kararı!Tarihi kadın hakem kararı!
Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleriVe Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris saint germain de gea Manchester United İngiltere Premier Lig Fransa

En Çok Okunan Haberler

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

Başkanı istifaya davet ettiler

Başkanı istifaya davet ettiler

Milos Teodosic bombası

Milos Teodosic bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İnanılmazı başardı! Öyle bir gol kaçırdı ki...

İnanılmazı başardı! Öyle bir gol kaçırdı ki...

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paris Saint-Germain, De Gea teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Fransa Ligue 1 tarihinde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak

Tarihi kadın hakem kararı!

Thomas Tuchel, Real Madrid için Mbappe iddialarını yanıtladı

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

PSG 3 - 1 Monaco

Şampiyon PSG rahat kazandı

Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain

PSG oynamadan şampiyon

Nantes 3-2 PSG

Metehan, PSG'e yetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.