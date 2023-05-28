Paris Saint-Germain'de şampiyonluk sevinci kısa sürdü! Tecrübeli kaleci attan düştü, durumu kritik

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de şampiyonluk sevinci yaşanırken, kötü haber geldi. PSG'nin tecrübeli file bekçisi Sergio Rico bindiği attan düşerken, İspanyol kaleci hastaneye kaldırıldı.
İspanyol basınındaki habere göre; Sergio Rico attan düşmesinin ardından helikopterle acil olarak hastaneye götürüldü.
Kaza sonrası Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin bir müddet gözlem altında tutulacağı ifade edildi.