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Paris Saint-Germain'de şampiyonluk sevinci kısa sürdü! Tecrübeli kaleci attan düştü, durumu kritik

28.05.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşayan PSG'nin tecrübeli file bekçisi Sergio Rico, bindiği attan düşerek ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Paris Saint-Germain'de şampiyonluk sevinci kısa sürdü! Tecrübeli kaleci attan düştü, durumu kritik
Sergio Rico

Sergio Rico

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de şampiyonluk sevinci yaşanırken, kötü haber geldi. PSG'nin tecrübeli file bekçisi Sergio Rico bindiği attan düşerken, İspanyol kaleci hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

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İspanyol basınındaki habere göre; Sergio Rico attan düşmesinin ardından helikopterle acil olarak hastaneye götürüldü.

DURUMU KRİTİK

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Kaza sonrası Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin bir müddet gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

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Fransa son dakika psg rico sergio rico 10

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