Paris Saint-Germain-Inter finalinde tarihe geçen gol! Tüm dünya onu konuşuyor... Bunu sadece 19 yaşında başardı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Münih’te Inter ile karşılaşan Paris Saint-Germain, ilk 20 dakikada 2-0’lık üstünlük yakaladı. Fransız ekibi, 12. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Desire Doue skoru 2-0’a taşıdı.

TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki Doue, bu golle tarihe geçti ve Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç 3. oyuncu oldu.

BUNU YAPAN EN GENÇ İSİM

Ayrıca Doue, bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atıp hem asist yapan ilk Fransız oyuncu unvanını kazandı ve bunu başaran en genç isim oldu (19 yaş 362 gün).